Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министр обороны Британии был вынужден прервать отпуск из-за ситуации с РФ

Светлана КизиловаВоскресенье, 13 февраля 2022, 14:42
Министр обороны Британии был вынужден прервать отпуск из-за ситуации с РФ
Бен Воллес, фото PA Images/Getty Images

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что возвращается из семейного отпуска за границей из-за кризиса вокруг Украины, спровоцированного Россией.

Источник: Уоллес в Twitter, собеседник The Guardian в оборонном ведомстве

Прямая речь высокопоставленного чиновника из Минобороны: "Поскольку ситуация усложняется, министр обороны сократил запланированные длинные выходные со своими детьми".

Реклама:

Детали: Уоллес отдыхал в Европе вместе с семьей.

Прямая речь Уоллеса: "Из-за того, что мы озабочены ухудшением ситуации вокруг Украины, я отменил запланированные длинные выходные за границей со своей семьей и вернулся".

Темы: ВеликобританияРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Великобритания
Комитет парламента Британии назвал Тайвань независимой страной
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: