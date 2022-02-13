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Министр обороны Британии был вынужден прервать отпуск из-за ситуации с РФ

Светлана КизиловаВоскресенье, 13 февраля 2022, 15:42
Бен Воллес, фото PA Images/Getty Images

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что возвращается из семейного отпуска за границей из-за кризиса вокруг Украины, спровоцированного Россией.

Источник: Уоллес в Twitter, собеседник The Guardian в оборонном ведомстве

Прямая речь высокопоставленного чиновника из Минобороны: "Поскольку ситуация усложняется, министр обороны сократил запланированные длинные выходные со своими детьми".

Детали: Уоллес отдыхал в Европе вместе с семьей.

Прямая речь Уоллеса: "Из-за того, что мы озабочены ухудшением ситуации вокруг Украины, я отменил запланированные длинные выходные за границей со своей семьей и вернулся".

Темы: ВеликобританияРосcияУкраина


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