Министр обороны Британии был вынужден прервать отпуск из-за ситуации с РФ
Воскресенье, 13 февраля 2022, 15:42
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что возвращается из семейного отпуска за границей из-за кризиса вокруг Украины, спровоцированного Россией.
Источник: Уоллес в Twitter, собеседник The Guardian в оборонном ведомстве
Прямая речь высокопоставленного чиновника из Минобороны: "Поскольку ситуация усложняется, министр обороны сократил запланированные длинные выходные со своими детьми".
Детали: Уоллес отдыхал в Европе вместе с семьей.
Прямая речь Уоллеса: "Из-за того, что мы озабочены ухудшением ситуации вокруг Украины, я отменил запланированные длинные выходные за границей со своей семьей и вернулся".