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SkyUp припинила продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого

Катерина ТищенкоНеділя, 13 лютого 2022, 14:45
SkyUp припинила продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого
фото joinup.ua

Авіакомпанія SkyUp припинила продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого та очікує на вирішення ситуації щодо можливості виконання польотів.

Джерело: SkyUp

Пряма мова гендиректора SkyUp Дмитра Сєроухова: "Ситуація, яка склалася, потребує вирішення на державному рівні. Наразі ми працюємо спільно з державними структурами для пошуку варіантів розв’язання проблеми. Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси у штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців.

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Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року та очікуємо на вирішення ситуації".

Деталі: А авіакомпанії нагадали, що 12 лютого найбільші світові страхові компанії повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України у зв’язку з підвищеними ризиками початку бойових дій.

Відповідно власники повітряних суден — лізингодавці — вимагають якомога скорішого повернення літаків на територію ЄС.

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Що передувало: Українська авіакомпанія SkyUP була змушена посадити літак, який прямував з Мадейри до Києва, у Кишиневі через негайну заборону ірландського власника літака на входження до повітряного простору України.

Міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною. 

Ймовірно, з 14 лютого всі українські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти у повітряному просторі України.

Теми: авіа
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