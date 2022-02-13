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SkyUp прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 февраля 2022, 15:45
фото joinup.ua

Авиакомпания SkyUp прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля и ожидает решения ситуации относительно возможности выполнения полетов.

Источник: SkyUp

Прямая речь гендиректора SkyUp Дмитрия Сероухова: "Сложившаяся ситуация требует решения на государственном уровне. Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы. Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей.

Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации".

Детали: В авиакомпании напомнили, что 12 февраля крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины в связи с повышенными рисками начала боевых действий.

Соответственно владельцы воздушных судов — лизингодатели — требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС.

Что предшествовало: Украинская авиакомпания SkyUP была вынуждена посадить самолет, направлявшийся из Мадейры в Киев, в Кишиневе из-за немедленного запрета ирландского владельца самолета на вхождение в воздушное пространство Украины.

Международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной.

Вероятно, с 14 февраля все украинские авиакомпании не смогут выполнять полеты в воздушном пространстве Украины.

Темы: авиа


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