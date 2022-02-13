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До України зі США прибули ще два літаки зі зброєю

Світлана КізіловаНеділя, 13 лютого 2022, 14:51

До України прибули ще два літаки з військовою допомогою США в рамках пакету у розмірі 200 млн доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", посольство США в Україні повідомило в Twitter.

"Sweet 16 та ще й 17 — якщо ви розумієте, про що ми: сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина допомоги на $200 млн доларів - боєприпаси та заряди для гранатометів. Ми - разом з Україною" - заявили в посольстві.

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Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков у четвер ввечері повідомив, що в Україну зі США прибуло ще 130 тонн оборонної зброї.

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За його словами, вантаж складається з Javelins, бойових пострілів для гранатометів та іншої оборонної амуніції для Збройних Сил України. 

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що низка європейських держав, які поки що не надавали Україні військову підтримку, розглядають зараз такі рішення.

Теми: зброяСША
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