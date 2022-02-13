В Украину из США прибыли еще два самолета с оружием

В Украину прибыли еще два самолета с военной помощью США в рамках пакета в размере 200 млн. долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", посольство США в Украине сообщило в Twitter.

"Sweet 16 и еще 17 — если вы понимаете, о чем мы: сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на $200 млн - боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы – вместе с Украиной" - заявили в посольстве.

Sweet 16 та ще й 17 — якщо ви розумієте, про що ми: сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина допомоги на $200 млн доларів - боєприпаси та заряди для гранатометів. Ми - разом з Україною. pic.twitter.com/NsYCdNiZCI — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 13, 2022

Напомним, министр обороны Алексей Резников в четверг вечером сообщил, что в Украину из США прибыло еще 130 тонн оборонительного оружия.

По его словам, груз состоит из Javelins, боевых выстрелов для гранатометов и другой оборонной амуниции для Вооруженных Сил Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ряд европейских государств, пока не оказывавших Украине военную поддержку, рассматривают сейчас такие решения.