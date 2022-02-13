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У Дніпрі напали на знімальну групу Михайла Ткача

Неділя, 13 лютого 2022, 15:50
У Дніпрі напали на знімальну групу Михайла Ткача
напад на знімальну групу Михайла Ткача 13 лютого, фото УП

У Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.

Джерело: УП, Михайло Ткач у Facebook

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Дослівно Ткач: "Годину тому біля віп-терміналу аеропорту міста Дніпро на нашу знімальну групу скоїла напад озброєна охорона. Погрожуючи ножем, у оператора забрали телефон і вимагали пароль від телефону, щоб видалити відео".

Деталі: Близько 3 години дня до відеооператора УП Ярослава Бондаренка, який виконував редакційне завдання, підійшли невідомі та почали вимагати видалити відео. Коли Ярослав відмовився, один із чоловіків почав погрожувати ножем та змусив оператора УП назвати пароль від телефону і видалив усі відео, що були зняті.

Інший чоловік почав заламувати руки водію УП.

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Чоловіки не представилися. За даними УП, це були представники охорони. Поліція, що перебувала на місці події, була бездіяльною.

 
 
 
 

Українська правда
Теми: ДніпроЗМІнапад
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