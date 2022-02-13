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В Днепре напали на съемочную группу Михаила Ткача

Воскресенье, 13 февраля 2022, 15:50
В Днепре напали на съемочную группу Михаила Ткача
нападение на съемочную группу Михаила Ткача 13 февраля, фото УП

В Днепре неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.

Источник: УП, Михаил Ткач в Facebook

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Дословно Ткач: "Час назад возле вип-терминала аэропорта города Днепр на нашу съемочную группу совершила нападение вооруженная охрана. Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео".

Детали: Около 3 часов дня к видеооператору УП Ярославу Бондаренко, который выполнял редакционное задание, подошли неизвестные и потребовали удалить видео. Когда Ярослав отказался, один из мужчин начал угрожать ножом и заставил оператора УП назвать пароль от телефона и удалил все снятые видео.

Другой мужчина начал заламывать руки водителю УП.

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Мужчины не представились. По данным УП, это были представители охраны. Находившаяся на месте происшествия полиция была бездейственной.

 
 
 
 

Украинская правда
Темы: ДнепрСМИнападение
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