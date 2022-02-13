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В Днепре напали на съемочную группу Михаила Ткача

Воскресенье, 13 февраля 2022, 16:50
нападение на съемочную группу Михаила Ткача 13 февраля, фото УП

В Днепре неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.

Источник: УП, Михаил Ткач в Facebook

Дословно Ткач: "Час назад возле вип-терминала аэропорта города Днепр на нашу съемочную группу совершила нападение вооруженная охрана. Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео".

Детали: Около 3 часов дня к видеооператору УП Ярославу Бондаренко, который выполнял редакционное задание, подошли неизвестные и потребовали удалить видео. Когда Ярослав отказался, один из мужчин начал угрожать ножом и заставил оператора УП назвать пароль от телефона и удалил все снятые видео.

Другой мужчина начал заламывать руки водителю УП.

 
все фото УП

Мужчины не представились. По данным УП, это были представители охраны. Находившаяся на месте происшествия полиция была бездейственной.

 
 
 
 

Украинская правда
Темы: ДнепрСМИнападение


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