В Днепре напали на съемочную группу Михаила Ткача
В Днепре неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.
Источник: УП, Михаил Ткач в Facebook
Дословно Ткач: "Час назад возле вип-терминала аэропорта города Днепр на нашу съемочную группу совершила нападение вооруженная охрана. Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео".
Детали: Около 3 часов дня к видеооператору УП Ярославу Бондаренко, который выполнял редакционное задание, подошли неизвестные и потребовали удалить видео. Когда Ярослав отказался, один из мужчин начал угрожать ножом и заставил оператора УП назвать пароль от телефона и удалил все снятые видео.
Другой мужчина начал заламывать руки водителю УП.
Мужчины не представились. По данным УП, это были представители охраны. Находившаяся на месте происшествия полиция была бездейственной.