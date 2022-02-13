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Погода 14 лютого: синоптики обіцяють теплий день

Світлана КізіловаНеділя, 13 лютого 2022, 17:11

Погода в Україні у понеділок буде досить теплою як для середини лютого, по всій Україні – південно-західний вітер.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 14 лютого малохмарно та без опадів.

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У північно-східній частині країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах 9-14° морозу, вдень 3-8° тепла.

У столичному регіоні без опадів, температура вночі 2-7° морозу, вдень від +3° до +8°, у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.

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Теми: погода
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