Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Погода 14 лютого: синоптики обіцяють теплий день

Світлана КізіловаНеділя, 13 лютого 2022, 18:11

Погода в Україні у понеділок буде досить теплою як для середини лютого, по всій Україні – південно-західний вітер.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 14 лютого малохмарно та без опадів.

У північно-східній частині країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах 9-14° морозу, вдень 3-8° тепла.

У столичному регіоні без опадів, температура вночі 2-7° морозу, вдень від +3° до +8°, у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.

Теми: погода
powered by lun.ua
Головне сьогодні

РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську

відеоБайден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну

фото, відеоБутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі

На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію

Новини 18 лютого: евакуація жителів ОРДЛО в Росію, росЗМІ про вибух в Донецьку

Ватажки ОРДЛО записали свої звернення про евакуацію ще в середу

Усі новини...
погода
В Україну йде антициклон Інго
Ожеледиця і сильний вітер: рятувальники попереджають про небезпеку
В Україну йде антициклон, на дорогах найближчої ночі – ожеледиця
Останні новини
03:28
В ОП планують восени почати будівництво Музею Майдану
02:32
Блокада Оттави: поліція почала арешти мітингарів
01:37
В Ростовську область РФ надійшли 5 млрд рублів для виплат евакуйованим із ОРДЛО
00:45
Троє людей загинули через потужний шторм "Еніс" у Британії
00:27
РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську
00:21
відеоБайден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну
23:37
фото, відеоБутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі
23:11
Путін підписав указ про призов росіян із запасу на збори
22:48
"Ми знаємо російські методички": Британія закликає не вірити провокаціям РФ
22:24
На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію
Усі новини...