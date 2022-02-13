Погода 14 лютого: синоптики обіцяють теплий день

Погода в Україні у понеділок буде досить теплою як для середини лютого, по всій Україні – південно-західний вітер.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 14 лютого малохмарно та без опадів.

У північно-східній частині країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах 9-14° морозу, вдень 3-8° тепла.

У столичному регіоні без опадів, температура вночі 2-7° морозу, вдень від +3° до +8°, у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.