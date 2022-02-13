Погода 14 февраля: синоптики обещают теплый день
Воскресенье, 13 февраля 2022, 17:11
Погода в Украине в понедельник будет достаточно теплой, как для середины февраля, по всей Украине – юго-западный ветер.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: 14 февраля малооблачно, без осадков.
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В северо-восточной части страны на дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах 9-14° мороза, днем 3-8° тепла.
В столичном регионе без осадков, температура ночью 2-7° мороза, днем от +3° до +8°, в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.
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