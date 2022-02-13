Погода 14 февраля: синоптики обещают теплый день

Погода в Украине в понедельник будет достаточно теплой, как для середины февраля, по всей Украине – юго-западный ветер.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 14 февраля малооблачно, без осадков.

Реклама:

В северо-восточной части страны на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах 9-14° мороза, днем ​​3-8° тепла.

В столичном регионе без осадков, температура ночью 2-7° мороза, днем ​​от +3° до +8°, ​​в Киеве ночью 2-4° мороза, днем ​​4-6° тепла.