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Масштабна ДТП на Миколаївщині: 5 загиблих, включно з дитиною

Катерина ТищенкоНеділя, 13 лютого 2022, 21:41
Масштабна ДТП на Миколаївщині: 5 загиблих, включно з дитиною
фото поліції

П'ятеро людей загинули внаслідок ДТП за участю вантажівки на Миколаївщині у неділю.

Джерело: поліція Миколаївської області, ДСНС Миколаївської області

 

Деталі: ДТП за участі автомобілів Toyota та MAN сталася близько 19:45 на 280 км автодороги М-05 "Київ - Одеса" неподалік с. Курячі Лози.

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Дослівно поліція: "За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення транспортних засобів водій легковика та четверо його пасажирів, у тому числі дитина близько 7-8 років, загинули на місці. Керманич вантажівки не постраждав".

Більше деталей: За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох людей". Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.

ВІДЕО ДНЯ

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди, а також інформацію про особи загиблих.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12 або за телефонами (067) 518 66 21, 102.

 

Разом з тим, у ДСНС Миколаївської області повідомили, що рятувальники проводять роботи з деблокування загиблих у ДТП.

До деблокування тіл загиблих залучено 10 осіб та 2 спецавтомобілі Головних управлінь ДСНС України у Миколаївській області та Одеській областей.

Теми: ДТПМиколаївська область
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