Масштабное ДТП в Николаевской области: 5 погибших, включая ребенка

Пятеро человек погибли в результате ДТП с участием грузовика в Николаевской области в воскресенье.

Источник: полиция Николаевской области, ГСЧС Николаевской области

Детали: ДТП с участием автомобилей Toyota и MAN произошло около 19:45 на 280 км автодороги М-05 "Киев – Одесса" неподалеку от с. Куриные Лозы.

Реклама:

Дословно полиция: "По предварительной информации, в результате столкновения транспортных средств водитель легковушки и четверо его пассажиров, в том числе ребенок около 7-8 лет, погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал".

Больше деталей: По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек". Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

ВИДЕО ДНЯ

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, а также информацию о личностях погибших.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефонам (067) 518 66 21, 102.

Вместе с тем, в ГСЧС Николаевской области сообщили, что спасатели проводят работы по деблокированию погибших в ДТП.

К деблокированию тел погибших привлечены 10 человек и 2 спецавтомобиля Главных управлений ГСЧС Украины в Николаевской и Одесской областей.