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Масштабное ДТП в Николаевской области: 5 погибших, включая ребенка

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 февраля 2022, 22:41
фото полиции

Пятеро человек погибли в результате ДТП с участием грузовика в Николаевской области в воскресенье.

Источник: полиция Николаевской области, ГСЧС Николаевской области

 

Детали: ДТП с участием автомобилей Toyota и MAN произошло около 19:45 на 280 км автодороги М-05 "Киев – Одесса" неподалеку от с. Куриные Лозы.

Дословно полиция: "По предварительной информации, в результате столкновения транспортных средств водитель легковушки и четверо его пассажиров, в том числе ребенок около 7-8 лет, погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал".

Больше деталей: По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек". Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, а также информацию о личностях погибших.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефонам (067) 518 66 21, 102.

 

Вместе с тем, в ГСЧС Николаевской области сообщили, что спасатели проводят работы по деблокированию погибших в ДТП.

К деблокированию тел погибших привлечены 10 человек и 2 спецавтомобиля Главных управлений ГСЧС Украины в Николаевской и Одесской областей.

Темы: ДТПНиколаевская область


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