Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Масштабное ДТП в Николаевской области: 5 погибших, включая ребенка

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 февраля 2022, 21:41
Масштабное ДТП в Николаевской области: 5 погибших, включая ребенка
фото полиции

Пятеро человек погибли в результате ДТП с участием грузовика в Николаевской области в воскресенье.

Источник: полиция Николаевской области, ГСЧС Николаевской области

 

Детали: ДТП с участием автомобилей Toyota и MAN произошло около 19:45 на 280 км автодороги М-05 "Киев – Одесса" неподалеку от с. Куриные Лозы.

Реклама:

Дословно полиция: "По предварительной информации, в результате столкновения транспортных средств водитель легковушки и четверо его пассажиров, в том числе ребенок около 7-8 лет, погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал".

Больше деталей: По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек". Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

ВИДЕО ДНЯ

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, а также информацию о личностях погибших.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефонам (067) 518 66 21, 102.

 

Вместе с тем, в ГСЧС Николаевской области сообщили, что спасатели проводят работы по деблокированию погибших в ДТП.

К деблокированию тел погибших привлечены 10 человек и 2 спецавтомобиля Главных управлений ГСЧС Украины в Николаевской и Одесской областей.

Темы: ДТПНиколаевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
ДТП
В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых
В Италии попал в ДТП автобус с украинцами, есть пострадавшие
Масштабное ДТП на Винничине: в легковушке погибли 12 человек, в том числе 6 детей
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: