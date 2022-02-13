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У Грузії стався землетрус магнітудою 6,2 бала

Катерина ТищенкоНеділя, 13 лютого 2022, 22:45
У Грузії стався землетрус магнітудою 6,2 бала
ілюстративне фото, AFP via Getty Images

У Грузії в неділю ввечері стався землетрус магнітудою 6,2 бали, сильні поштовхи відчувалися у Тбілісі.

Джерело: Эхо Кавказа

Деталі: Землетрус стався о 22:25 за тбіліським часом (20:25 за Києвом).

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Він відчувався як у Східній, так і в Західній Грузії. За даними Національного центру сейсмічного моніторингу, епіцентр знаходився в районі села Самеба на Джавахетському нагір'ї.

У Дманіському муніципалітеті, де був епіцентр землетрусу, руйнувань немає, заявив голова місцевої адміністрації Коба Мурадашвілі.

У прес-службі муніципалітету при цьому повідомили, що після землетрусу в місті Дманісі зникла електрика, проте наразі подачу електроенергії відновлено.

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Підземні поштовхи відчувалися і у Вірменії, зокрема, у столиці країни Єревані, а також у другому та третьому за величиною містах – Гюмрі та Ванадзорі. Там також у деяких районах зникла електрика.

Останнім часом село Самеба, що розташоване на кордоні між Дманісі та Ніноцмінда (регіони Квемо-Картлі та Самцхе-Джавахеті), стало активною сейсмічною зоною. Підземні поштовхи там трапляються практично щодня.

Найсильніший землетрус із тих, що сталися біля Самеба за останні місяці, був зафіксований 16 серпня. Його магнітуда становила 5,1.

Теми: Грузія
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