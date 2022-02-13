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В Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 февраля 2022, 23:45
иллюстративное фото, AFP via Getty Images

В Грузии в воскресенье вечером произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла, сильные толчки ощущались в Тбилиси.

Источник: Эхо Кавказа

Детали: Землетрясение произошло в 22:25 по тбилисскому времени (20:25 по Киеву).

Оно ощущалось как в Восточной, так и в Западной Грузии. По данным Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр находился в районе села Самеба на Джавахетском нагорье.

В Дманисском муниципалитете, где находился эпицентр землетрясения, разрушений нет, заявил глава местной администрации Коба Мурадашвили.

В пресс-службе муниципалитета при этом сообщили, что после землетрясения в городе Дманиси отключилось электричество, однако на данный момент подача электроэнергии восстановлена.

Подземные толчки ощущались и в Армении, в частности, в столице страны Ереване, а также во втором и третьем по величине городах – Гюмри и Ванадзоре. Там также в некоторых районах отключилось электричество.

В последнее время село Самеба, находящееся на границе между Дманиси и Ниноцминда (регионы Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети), стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там происходят практически ежедневно.

Самое сильное землетрясение из тех, что произошли возле Самеба за последние месяцы, было зафиксировано 16 августа. Его магнитуда составила 5,1.

Темы: Грузия


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