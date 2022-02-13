В Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла

В Грузии в воскресенье вечером произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла, сильные толчки ощущались в Тбилиси.

Источник: Эхо Кавказа

Детали: Землетрясение произошло в 22:25 по тбилисскому времени (20:25 по Киеву).

Оно ощущалось как в Восточной, так и в Западной Грузии. По данным Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр находился в районе села Самеба на Джавахетском нагорье.

В Дманисском муниципалитете, где находился эпицентр землетрясения, разрушений нет, заявил глава местной администрации Коба Мурадашвили.

В пресс-службе муниципалитета при этом сообщили, что после землетрясения в городе Дманиси отключилось электричество, однако на данный момент подача электроэнергии восстановлена.

Подземные толчки ощущались и в Армении, в частности, в столице страны Ереване, а также во втором и третьем по величине городах – Гюмри и Ванадзоре. Там также в некоторых районах отключилось электричество.

В последнее время село Самеба, находящееся на границе между Дманиси и Ниноцминда (регионы Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети), стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там происходят практически ежедневно.

Самое сильное землетрясение из тех, что произошли возле Самеба за последние месяцы, было зафиксировано 16 августа. Его магнитуда составила 5,1.