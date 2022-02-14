В гімназії в Києві спалахнула пожежа
Понеділок, 14 лютого 2022, 03:44
У ніч на 14 лютого в Києві загорілася покрівля триповерхового навчального корпусу Київської гімназії східних мов.
Джерело: ДСНС
Деталі: Пожежа почалася о 01:23 в корпусі на вулиці Львівській у Святошинському районі столиці.
Вогонь поширився з покрівлі на третій поверх будівлі.
Як повідомляється, станом на 03:30 пожежу покрівлі та частково приміщень третього поверху локалізували на площі 2 тисячі м кв.
Зазначається, жертв та постраждалих немає.
Оновлено. Станом на 04:39 вогнеборці лівідували пожежу.
Українська правда