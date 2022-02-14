В гімназії в Києві спалахнула пожежа

У ніч на 14 лютого в Києві загорілася покрівля триповерхового навчального корпусу Київської гімназії східних мов.

Джерело: ДСНС

Деталі: Пожежа почалася о 01:23 в корпусі на вулиці Львівській у Святошинському районі столиці.

Вогонь поширився з покрівлі на третій поверх будівлі.

Як повідомляється, станом на 03:30 пожежу покрівлі та частково приміщень третього поверху локалізували на площі 2 тисячі м кв.

Зазначається, жертв та постраждалих немає.

Оновлено. Станом на 04:39 вогнеборці лівідували пожежу.

ФОТО: ДСНС