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В гімназії в Києві спалахнула пожежа

Понеділок, 14 лютого 2022, 02:44
В гімназії в Києві спалахнула пожежа

У ніч на 14 лютого в Києві загорілася покрівля триповерхового навчального корпусу Київської гімназії східних мов.

Джерело: ДСНС

Деталі: Пожежа почалася о 01:23 в корпусі на вулиці Львівській у Святошинському районі столиці.

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Вогонь поширився з покрівлі на третій поверх будівлі.

Як повідомляється, станом на 03:30 пожежу покрівлі та частково приміщень третього поверху локалізували на площі 2 тисячі м  кв.

Зазначається, жертв та постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено. Станом на 04:39 вогнеборці лівідували пожежу.

 
ФОТО: ДСНС
 
ФОТО: ДСНС

Українська правда
Теми: пожежаКиїв
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