В гимназии в Киеве вспыхнул пожар
Понедельник, 14 февраля 2022, 02:44
В ночь на 14 февраля в Киеве загорелась кровля трехэтажного учебного корпуса Киевской гимназии восточных языков.
Источник: ГСЧС
Детали: Пожар начался в 01:23 в корпусе на улице Львовской в Святошинском районе столицы.
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Огонь распространился с кровли на третий этаж здания.
Как сообщается, по состоянию на 03:30 пожар кровли и частично помещений третьего этажа локализовали на площади 2 тысячи м².
Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
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Обновлено. По состоянию на 04:39 пожарные лидировали пожар.
Украинская правда