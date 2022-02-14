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В гимназии в Киеве вспыхнул пожар

Понедельник, 14 февраля 2022, 02:44
В гимназии в Киеве вспыхнул пожар

В ночь на 14 февраля в Киеве загорелась кровля трехэтажного учебного корпуса Киевской гимназии восточных языков.

Источник: ГСЧС

Детали: Пожар начался в 01:23 в корпусе на улице Львовской в Святошинском районе столицы.

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Огонь распространился с кровли на третий этаж здания.

Как сообщается, по состоянию на 03:30 пожар кровли и частично помещений третьего этажа локализовали на площади 2 тысячи м².

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено. По состоянию на 04:39 пожарные лидировали пожар.

 
ФОТО: ГСЧС
 
ФОТО: ГСЧС

Украинская правда
Темы: пожарКиев
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