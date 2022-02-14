Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Японія евакуює співробітників свого посольства в Україні

Понеділок, 14 лютого 2022, 05:45
ФОТО: GETTY IMAGES

Японія евакуює всіх співробітників свого посольства в Україні.

Джерело: NHK з посиланням на Міністерство закордонних справ Японії, Kyodo

Деталі: Водночас зазначається, що кілька співробітників все ж залишаться - після евакуації посольство Японії у Києві виконуватиме лише обмежені функції.

Kyodo пише, що очікується, що кількість співробітників посольства, які залишаться в країні, буде скорочено до менш ніж 10, включаючи посла Японії в Україні Кунінорі Мацуду.

Що передувало: У п'ятницю міністерство підвищило попередження про загрозу безпеці до найвищого 4-го рівня і закликало близько 150 громадян Японії, які зараз перебувають в Україну, негайно покинути її.

Теми: Японія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Повномасштабної операції ми не бачимо. Але є провокації, щоб змусити Україну відстрілюватися – Данілов

Залужний повідомляє про провокації в ОРДЛО і нагадує, що Україна обороняється

Прем'єр Британії: Обстріл дитсадка на Донбасі був "сфабрикованою операцією"

Новини 17 лютого: погрози Росії, масштабні обстріли на Донбасі

"Це шокує!": Комітет захисту журналістів вимагає розслідувати напад на знімальну групу УП

Підтримка вступу України до НАТО найвища з 2014 року - "Рейтинг"

Усі новини...
Японія
США, Японія і Південна Корея обговорили загрозу з боку Північної Кореї
Японія перенаправить вантажі з газом до Європи на тлі загрози Росії
Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України – ВР
Останні новини
06:35
Сенат США одностайно ухвалив резолюцію на підтримку України
05:40
WP: Росія може інсценувати хімічну атаку під чужим прапором — розвіддані США
04:40
Південна Корея — у п'ятірці країн-лідерів за щоденною захворюваністю на Covid-19
03:40
Франція через десятиліття виводить військовий контингент з Малі
02:40
оновленоЗМІ: У Донецькій та Луганській областях перестав працювати зв'язок "Київстар" і "Водафон"
01:39
Олімпіада: В української бобслеїстки виявили допінг, її усунули від змагань
00:39
Кількість загиблих від повеней і зсувів в Бразилії перевищила сотню
23:55
Повномасштабної операції ми не бачимо. Але є провокації, щоб змусити Україну відстрілюватися – Данілов
23:23
Лондон спростив візові правила для родичів британців, які виїжджають з України
22:57
Залужний повідомляє про провокації в ОРДЛО і нагадує, що Україна обороняється
Усі новини...