Японія евакуює співробітників свого посольства в Україні

Японія евакуює всіх співробітників свого посольства в Україні.

Джерело: NHK з посиланням на Міністерство закордонних справ Японії, Kyodo

Деталі: Водночас зазначається, що кілька співробітників все ж залишаться - після евакуації посольство Японії у Києві виконуватиме лише обмежені функції.

Kyodo пише, що очікується, що кількість співробітників посольства, які залишаться в країні, буде скорочено до менш ніж 10, включаючи посла Японії в Україні Кунінорі Мацуду.

Що передувало: У п'ятницю міністерство підвищило попередження про загрозу безпеці до найвищого 4-го рівня і закликало близько 150 громадян Японії, які зараз перебувають в Україну, негайно покинути її.