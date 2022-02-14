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Японія евакуює співробітників свого посольства в Україні

Понеділок, 14 лютого 2022, 04:45
Японія евакуює співробітників свого посольства в Україні
ФОТО: GETTY IMAGES

Японія евакуює всіх співробітників свого посольства в Україні.

Джерело: NHK з посиланням на Міністерство закордонних справ Японії, Kyodo

Деталі: Водночас зазначається, що кілька співробітників все ж залишаться - після евакуації посольство Японії у Києві виконуватиме лише обмежені функції.

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Kyodo пише, що очікується, що кількість співробітників посольства, які залишаться в країні, буде скорочено до менш ніж 10, включаючи посла Японії в Україні Кунінорі Мацуду.

Що передувало: У п'ятницю міністерство підвищило попередження про загрозу безпеці до найвищого 4-го рівня і закликало близько 150 громадян Японії, які зараз перебувають в Україну, негайно покинути її.

Теми: Японія
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