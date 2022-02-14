Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Япония эвакуирует сотрудников своего посольства в Украине

Понедельник, 14 февраля 2022, 04:45
Япония эвакуирует сотрудников своего посольства в Украине
ФОТО: GETTY IMAGES

Япония эвакуирует всех сотрудников своего посольства в Украине.

Источник: NHK со ссылкой на Министерство иностранных дел Японии, Kyodo

Детали: В то же время, отмечается, что несколько сотрудников все же останутся - после эвакуации посольство Японии в Киеве будет выполнять лишь ограниченные функции.

Реклама:

Kyodo пишет, что ожидается, что количество сотрудников посольства, которые останутся в стране, будет сокращено до менее 10, включая посла Японии в Украине Кунинори Мацуду.

Что предшествовало: В пятницу министерство повысило предупреждение об угрозе безопасности до самого высокого 4-го уровня и призвало около 150 находящихся в Украине граждан Японии немедленно покинуть ее.

Темы: Япония
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Япония
Япония сольет более миллиона тонн очищенной радиоактивной воды с Фукусимы в океан
Премьер Японии анонсировал помощь Украине на 7 миллиардов долларов
Японский Uniqlo вышел из РФ, отказавшись от аренды помещений для всех своих магазинов
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: