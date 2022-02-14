Япония эвакуирует сотрудников своего посольства в Украине

Япония эвакуирует всех сотрудников своего посольства в Украине.

Источник: NHK со ссылкой на Министерство иностранных дел Японии, Kyodo

Детали: В то же время, отмечается, что несколько сотрудников все же останутся - после эвакуации посольство Японии в Киеве будет выполнять лишь ограниченные функции.

Kyodo пишет, что ожидается, что количество сотрудников посольства, которые останутся в стране, будет сокращено до менее 10, включая посла Японии в Украине Кунинори Мацуду.

Что предшествовало: В пятницу министерство повысило предупреждение об угрозе безопасности до самого высокого 4-го уровня и призвало около 150 находящихся в Украине граждан Японии немедленно покинуть ее.