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У Москві Шольц тиснутиме на Путіна "єдністю Заходу", якщо дійде до санкцій — ЗМІ

Понеділок, 14 лютого 2022, 06:47
ФОТО: GETTY IMAGES

Німецький канцлер Олаф Шольц на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві говоритиме про економічні втрати у разі російського вторгнення в Україну.

Джерело: джерела The Guardian в уряді Німеччини

Деталі: Джерела повідомили, що Шольц запропонує Путіну діалог і намагатиметься дізнатися більше про те, що тягне за собою невдоволення Росії.

Зазначається, що Шольц наполягатиме на "єдності ЄС, США та Великої Британії", коли справа дійде до економічних санкцій.

Знати більше: Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України

Нагадаємо: 14-15 лютого Шольц відвідає з візитом Київ та Москву.

Теми: ШольцПутін
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