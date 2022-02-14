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В Москве Шольц будет давить на Путина "единством Запада", если дойдет до санкций — СМИ

Понедельник, 14 февраля 2022, 06:47
ФОТО: GETTY IMAGES

Немецкий канцлер Олаф Шольц на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве будет говорить об экономических потерях в случае российского вторжения в Украину.

Источник: источники The Guardian в правительстве Германии

Детали: Источники сообщили, что Шольц предложит Путину диалог и постарается узнать больше о том, что влечет недовольство России.

Отмечается, что Шольц будет настаивать на "единстве ЕС, США и Великобритании", когда дело дойдет до экономических санкций.

Знать больше: Немецкое оружие для Киева: как давление СМИ заставляет Берлин менять политику в отношении Украины

Напомним: 14-15 февраля Шольц посетит с визитом Киев и Москву.

Темы: ШольцПутин


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