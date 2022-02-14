Окупанти стріляли з мінометів на околицях Водяного

13 лютого на Донбасі було шість порушень режиму припинення вогню, зокрема один раз – зазбороненої Мінськими домовленостями зброї.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Поблизу Катеринівки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, неподалік Мар’їнки - з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

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У напрямку Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а на околицях Водяного окупанти застосували міномети калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині та Луганщині зафіксовано двічі пролетіли ворожі безпілотники, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Як повідомляється, втрат серед українських військовослужбовців немає.