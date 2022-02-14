Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти стріляли з мінометів на околицях Водяного

Понеділок, 14 лютого 2022, 07:30

13 лютого на Донбасі було шість порушень режиму припинення вогню, зокрема один раз – зазбороненої Мінськими домовленостями зброї.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Поблизу Катеринівки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, неподалік Мар’їнки - з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У напрямку Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а на околицях Водяного окупанти застосували міномети калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині та Луганщині зафіксовано двічі пролетіли ворожі безпілотники, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Як повідомляється, втрат серед українських  військовослужбовців немає.

Українська правда
Теми: Донбас
powered by lun.ua
Головне сьогодні

РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську

відеоБайден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну

фото, відеоБутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі

На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію

Новини 18 лютого: евакуація жителів ОРДЛО в Росію, росЗМІ про вибух в Донецьку

Ватажки ОРДЛО записали свої звернення про евакуацію ще в середу

Усі новини...
Донбас
Окупанти на Донбасі погрожували спостерігачам ОБСЄ в’язницею – звіт
Військові на Сході готові до будь-яких сценаріїв – штаб ООС
Гібридні війська РФ знову порушили режим тиші, ЗСУ відкрили вогонь у відповідь
Останні новини
03:28
В ОП планують восени почати будівництво Музею Майдану
02:32
Блокада Оттави: поліція почала арешти мітингарів
01:37
В Ростовську область РФ надійшли 5 млрд рублів для виплат евакуйованим із ОРДЛО
00:45
Троє людей загинули через потужний шторм "Еніс" у Британії
00:27
РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську
00:21
відеоБайден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну
23:37
фото, відеоБутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі
23:11
Путін підписав указ про призов росіян із запасу на збори
22:48
"Ми знаємо російські методички": Британія закликає не вірити провокаціям РФ
22:24
На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію
Усі новини...