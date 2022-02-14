Оккупанты стреляли из минометов в окрестностях Водяного

13 февраля на Донбассе было шесть нарушений режима прекращения огня, в том числе один раз – запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи Катериновки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, недалеко от Марьинки - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В направлении Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в окрестностях Водяного оккупанты применили минометы калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксированы дважды пролетевшие вражеские беспилотники, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Как сообщается, потерь среди украинских военнослужащих нет.