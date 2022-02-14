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Тюремники замовили харчі: дещо на третину дорожче, ніж в магазині

Ірина БалачукПонеділок, 14 лютого 2022, 09:35
Тюремники замовили харчі: дещо на третину дорожче, ніж в магазині
Фото pixabay.com

ДУ "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України" Мін’юсту замовила постачання харчів на 2,01 млрд гривень, низку товарів закуплять за цінами, значно вищими, ніж в магазині.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро"

Деталі: Загалом у січні-лютому за результатами тендерів уклали 6 рамкових угод, які діятимуть 3 роки – до кінця 2024 року.

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Замовник проводитиме відбори, на яких учасники рамкової угоди змагатимуться між собою. Продукти оплачуватимуть упродовж 60 банківських днів після поставки на склади установ замовника по Україні.

"Наші гроші" відзначають, що заморожену обезголовлену рибу купуватимуть по 96 грн./кг. Це має бути хек, минтай, сардинела, аргентина, морський окунь або зубатка. При цьому в інтернет-магазині "Metro" свіжомороженого патраного хека без голови продають на третину дешевше – по 70 грн./кг.

Так само дорожче закуповуватимуть рафіновану соняшникову олію – по 65 грн./кг. У перерахунку на літри (1 л = 0,925 кг) ціна складає 70 грн./л. Тоді як інтернет-магазині "Metro" найдешевша олія коштує близько 52 грн./л, або на третину дешевше від цін у рамковій угоді тюремників.

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Переплатять також за борошно і крупи.

Повідоляється, що учасників рамкових угод вісім – серед них фірми "Фінінтертехнологія", "Ес Енд Ей Груп" і "Кариота", до яких, за даними "Слідство.Інфо", має стосунок Андрій Кміта. Він за часів Януковича  керував Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки СБУ, а також Управлінням СБУ в Івано-Франківській області.

Поліція в 2018 році розпочинала кримінальне провадження проти "Фінінтертехнології", "Кариоти" та ще кількох фірм щодо поставки неякісних продуктів по завищених цінах.

Крім того, до переліку учасників увійшли фірми "Р-Продакт", "Торен Рітейл", "Фалькон Прайм" та "Арт СВН" і ФОП Гальчанський Федір В’ячеславович. За даними ЗМІ, ці фірми також входять у пул компаній, пов’язаних із сім’єю Кміти.

Теми: в'язницядержзакупівліЦПК
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