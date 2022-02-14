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Тюремщики заказали продукты: некоторые на треть дороже, чем в магазине

Ирина БалачукПонедельник, 14 февраля 2022, 09:35
Тюремщики заказали продукты: некоторые на треть дороже, чем в магазине
Фото pixabay.com

ГУ "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" Минюста заказало поставки продовольствия на 2,01 млрд гривен, ряд товаров закупят по ценам, значительно выше, чем в магазине.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро"

Детали: Всего в январе-феврале по результатам тендеров заключили 6 рамочных соглашений, которые будут действовать 3 года – до конца 2024 года.

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Заказчик будет проводить отборы, на которых участники рамочного соглашения будут соревноваться между собой. Продукты будут оплачиваться в течение 60 банковских дней после поставки на склады учреждений заказчика по Украине.

"Наші гроші" отмечают, что замороженную обезглавленную рыбу будут покупать по 96 грн/кг. Это должен быть хек, минтай, сардинелла, аргентина, морской окунь или зубатка. При этом в интернет-магазине "Metro" свежемороженого хека без головы продают на треть дешевле – по 70 грн/кг.

Так же будут дороже закупать рафинированное подсолнечное масло – по 65 грн./кг. В пересчете на литры (1 л = 0,925 кг) цена составляет 70 грн/л. В то время как в интернет-магазине "Metro" самое дешевое масло стоит около 52 грн./л, или на треть дешевле цен в рамочном соглашении тюремщиков.

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Переплатят также за муку и крупы.

Сообщается, что участников рамочных соглашений восемь – среди них фирмы "Фининтертехнология", "Эс Энд Эй Групп" и "Кариота", к которым, по данным "Следствие.Инфо", имеет отношение Андрей Кмита. Он при Януковиче руководил Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, а также Управлением СБУ в Ивано-Франковской области.

Полиция в 2018 году возбуждала уголовное производство против "Фининтертехнологии", "Кариоты" и еще нескольких фирм за поставку некачественных продуктов по завышенным ценам.

Кроме того, в список участников вошли фирмы "Р-Продакт", "Торен Ритейл", "Фалькон Прайм" и "Арт СВН" и ФЛП Гальчанский Федор Вячеславович. По данным СМИ, эти фирмы также входят в пул компаний, связанных с семьей Кмиты.

Темы: тюрьмагосзакупкиЦПК
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