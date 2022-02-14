"Тобі личить твоя відставка": студенти під Офісом президента вимагають відставки Шкарлета

Біля будівлі Офісу президента проходить акція студентів "Якщо любиш – піди!" з вимогою відставки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Дослівна заява організаторів: "Студентська спільнота України виходить на протест проти Сергія Шкарлета! Незважаючи на численні листи від органів студентського самоврядування провідних українських університетів прем'єр-міністру та Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, процес відставки міністра-плагіатора не запущений"

Деталі: За даними кореспондента видання, станом на 10:00 біля будівлі Офісу президента на вулиці Банковій зібралося близько 500 людей, люди продовжують прибувати.

До акції залучилися студенти Національного університету "Києво-Могилянська академія", Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Національного авіаційного університету, а також інших студентських спільнот України.

У руках у протестувальників плакати з написами: "Шкарлет - геть", "Чекаю, коли ти станеш колишнім", "Плагіатору не місце в уряді", "Шкарлет, пора додому", "З Днем Шкарлетіна", "Тобі личить твоя відставка" .

Основною вимогою студентів є відставка міністра освіти та науки Сергія Шкарлета та призначити замість нього компетентного спеціаліста з бездоганною репутацією в академічному співтоваристві.

"Академічна спільнота виступає проти міністра-плагіатора з самого його призначення на посаду, а сьогодні до цієї вимоги приєднуються сотні студентів провідних українських вишів", - наголошується у заяві.

Серед іншого, на думку організаторів протесту, Шкарлет не відповідає посаді у зв'язку з низкою причин, зокрема:

виявленням у його наукових працях плагіату;

перевищенням своїх повноважень та небажанням визнавати результати виборів президента НаУКМА;

перебуванням серед підлеглих людей, нібито пов'язаних із режимом колишнього президента Віктора Януковича та безпосередньо з колишнім міністром освіти Дмитром Табачником;

призначенням ректором НАУ Максима Луцького, який нібито підпадає під люстрацію та не має права очолювати ВНЗ.

"Наведений вище перелік аж ніяк, на превеликий жаль, не є вичерпним", - нарікають студенти.