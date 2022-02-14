"Если любишь – уйди!": студенты под Офисом президента требуют отставки Шкарлета

У здания Офиса президента проходит акция студентов "Если любишь – уйди!" с требованием отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Дословно заявление организаторов: "Студенческое сообщество Украины выходит на протест против Сергея Шкарлета! Несмотря на многочисленные письма от органов студенческого самоуправления ведущих украинских университетов премьер-министру и Комитету Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, процесс отставки министра-плагиатора не запущен"

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Детали: По данным корреспондента издания, по состоянию на 10:00 у здания Офиса президента по улице Банковой собралось около 500 человек, люди продолжают прибывать.

К акции частности приобщились студенты Национального университета "Киево-Могилянская академия", Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", Национального авиационного университета, а также других студенческих сообществ Украины.

В руках у протестующих плакаты с надписями: "Шкарлет - прочь", "Жду, когда ты станеш бывшим", "Плагиатору не место в правительстве", "Шкарлет, пора домой", "С Днем Шкарлетина", "Тебе идет твоя отставка".

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Основным требованием студентов является отставка министра образования и науки Сергея Шкарлета и назначить вместо него компетентного специалиста с безупречной репутацией в академическом сообществе.

"Академическое сообщество выступает против министра-плагиатора с самого его назначения на должность, а сегодня к этому требованию присоединяются сотни студентов ведущих украинских вузов", - подчеркивается в заявлении.

Среди прочего, по мнению организаторов протеста, Шкарлет не соответствует должности в связи с рядом причин, в частности:

обнаружением в его научных работах плагиата;

превышением своих полномочий и нежеланием признавать результаты выборов президента НаУКМА;

нахождением среди подчиненных людей, якобы связанных с режимом бывшего президента Виктора Януковича и непосредственно с бывшим министром образования Дмитрием Табачником;

назначением ректором НАУ Максима Луцкого, который якобы подпадает под люстрацию и не имеет права возглавлять вуз.

"Приведенный выше перечень отнюдь, к большому сожалению, не является исчерпывающим", - сетуют студенты.