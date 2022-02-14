Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польща не планує евакуації дипломатів з Києва та Харкова

Понеділок, 14 лютого 2022, 10:07
Польща не планує евакуації дипломатів з Києва та Харкова

Польський уряд поки не планує евакуації дипломатів з України, такі рішення прийматимуться тільки у разі крайньої необхідності.

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Коли його запитали про вивезення дипломатів з України Мюллер зазначив, що "на цей момент такого рішення нема".

Реклама:

"Коли ми були (з прем’єр-міністром – ред.) у Києві, ми дали чіткий сигнал, що такі рішення будуть прийматися у разі крайньої на те потреби", – сказав він. Мюллер підкреслив, що польські дипломатичні місії відіграють важливу роль допомоги.

Варто зазначити, що у Польщі серед іншого є генконсульство у Харкові.

"На даний момент ми оприлюднили комюніке, в якому сказано, що якщо це не конче необхідно, то від поїздок до Украини слід утриматися", - сказав політик. Він наголосив, що якщо хтось зараз хоче виїхати з України, то це особисте рішення. Мюллер також нагадав, що в Україні проживає багато поляків, і це не люди, які перебувають там тимчасово, наприклад, з метою бізнесу чи туризму.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, глава МВС Польщі Маріуш Камінський заявив, що у зв’язку з російською кризою країна готується до різних сценаріїв, в тому числі до напливу біженців з України.

Як відомо, протягом п’ятниці і вихідних десятки країн закликали своїх громадян терміново виїздити з України або зважити, чи варто їм залишатись надалі. 

США та Канада переміщують свої посольства до Львова. 

Україна протягом наступних 48 годин скличе зустріч з Росією та всіма державами-учасницями ОБСЄ у зв’язку з тим, що не отримала від РФ відповіді на запит за механізмом зменшення ризиків Віденського документа.

Теми: ПольщаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Польща
Польща заявила, що готова "повністю відрізати" Білорусь від Європи у разі потреби
Консульство Польщі припинило роботу в російському Смоленську
Голова парламенту Словаччини підтримав заборону зерна з України
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: