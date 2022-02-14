Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша не планирует эвакуацию дипломатов из Киева и Харькова

Понедельник, 14 февраля 2022, 10:07
Польша не планирует эвакуацию дипломатов из Киева и Харькова

Польское правительство пока не планирует эвакуацию дипломатов из Украины, такие решения будут приниматься только в случае крайней необходимости.

Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Когда его спросили о вывозе дипломатов из Украины, Мюллер отметил, что "на данный момент такого решения нет".

Реклама:

"Когда мы были (с премьер-министром – ред.) в Киеве, мы дали четкий сигнал, что такие решения будут приниматься в случае крайней необходимости", – сказал он. Мюллер подчеркнул, что польские дипломатические миссии играют важную роль в помощи.

Следует отметить, что в Польше среди прочего есть генконсульство в Харькове.

"На данный момент мы обнародовали коммюнике, в котором сказано, что если это не обязательно, то от поездок в Украину следует воздержаться", - сказал политик. Он подчеркнул, что если кто-то сейчас хочет уехать из Украины, то это личное решение. Мюллер также напомнил, что в Украине проживают многие поляки, и это не люди, находящиеся там временно, например, с целью бизнеса или туризма.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, глава МВД Польши Мариуш Каминский заявил, что в связи с российским кризисом страна готовится к разным сценариям, в том числе к наплыву беженцев из Украины.

Как известно, в течение пятницы и выходных десятки стран призвали своих граждан срочно выезжать из Украины или учесть, стоит ли им оставаться в дальнейшем.

США и Канада перемещают свои посольства во Львов.

Украина в течение следующих 48 часов созовет встречу с Россией и всеми государствами-участниками ОБСЕ в связи с тем, что не получила от РФ ответа на запрос по механизму уменьшения рисков Венского документа.

Темы: ПольшаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Польша
Польша заявила, что готова "полностью отрезать" Беларусь от Европы в случае необходимости
Консульство Польши прекратило работу в российском Смоленске
Глава парламента Словакии поддержал запрет зерна из Украины
Последние новости
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: