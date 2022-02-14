Посол у Німеччині закликав Берлін надати Україні 12 тисяч протитанкових ракет

Посол України в Німеччині Андрій Мельник перед візитом канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва знову попросив у Берліна важке озброєння.

Про це Мельник заявив в інтерв'ю телекомпанії Bild TV, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Він наголосив, що Україні необхідні 12 тисяч протитанкових та 1000 зенітних ракет для захисту від вторгнення РФ.

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Візити Шольца до Києва та Москви, заплановані відповідно на 14 та 15 лютого український посол назвав "останнім шансом" врегулювати конфлікт навколо України засобами дипломатії. "У нас вже є відчуття, що війна стає все більш неминучою", - наголосив Мельник. За його словами, уряд України готовий до "найгіршого сценарію", за якого Київ "може зазнати бомбардування вже найближчими днями".

Мельник визнав, що Росія має перевагу над Україною у повітрі та на морі.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю медіакомпанії ARD увечері 13 лютого також попередила про "небезпечну ситуацію" навколо України. Водночас Бербок сказала, що поки що "немає ознак того, що збройне протистояння є вирішеною справою".

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Як повідомлялося, на зустрічі канцлер Німеччини повідомить російському президенту Владіміру Путіну, що Росія зіткнеться з "важкими наслідками", якщо нападе на Україну, але Берлін не очікує конкретних результатів від дискусій.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Німеччини рекомендувало своїм громадянам, які перебувають в Україні, зважити необхідність подальшого перебування з огляду на ризик військового конфлікту; роботу консульства у Дніпрі призупиняють.