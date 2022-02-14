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Посол в Германии призвал Берлин предоставить Украине 12 тысяч противотанковых ракет

Понедельник, 14 февраля 2022, 11:35

Посол Украины в Германии Андрей Мельник перед визитом канцлера Германии Олафа Шольца в Киев снова попросил у Берлина тяжелое вооружение.

Об этом Мельник заявил в интервью телекомпании Bild TV, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Он подчеркнул, что Украине необходимы 12 тысяч противотанковых и 1000 зенитных ракет для защиты от вторжения РФ.

Визиты Шольца в Киев и Москву, запланированные соответственно на 14 и 15 февраля, украинский посол назвал "последним шансом" урегулировать конфликт вокруг Украины средствами дипломатии. "У нас уже есть чувство, что война становится все более неизбежной", - подчеркнул Мельник. По его словам, правительство Украины готово к "худшему сценарию", при котором Киев "может подвергнуться бомбардировке уже в ближайшие дни".

Мельник признал, что у России преимущество над Украиной в воздухе и на море.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью медиакомпании ARD вечером 13 февраля также предупредила "опасную ситуацию" вокруг Украины. В то же время Бербок сказала, что пока "нет признаков того, что вооруженное противостояние является решенным делом".

Как сообщалось, на встрече канцлер Германии сообщит российскому президенту Владимиру Путину, что Россия столкнется с "тяжелыми последствиями", если нападет на Украину, но Берлин не ожидает конкретных результатов от дискуссий.

Напомним, Министерство иностранных дел Германии рекомендовало своим гражданам, находящимся в Украине, учесть необходимость дальнейшего пребывания с учетом риска военного конфликта; работу консульства в Днепре приостанавливают.

Темы: Германиямеждународная общественность


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