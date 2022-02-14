У столичних аеропортах немає скасувань рейсів

Аеропорти "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни) повідомили про те, що наразі всі рейси відбуваються за розкладом.

Джерело: аеропорти "Бориспіль" та "Київ" у коментарі "Українській правді"

Деталі: У "Борисполі" повідомили, що аеропорт працює у штатному режимі, усі рейси відбуваються. Лише компанія KLM скасувала свої рейси з 13 по 17 лютого.

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Згідно з сайтом компанії, усі рейси відбуваються за розкладом.

У "Києві" також наголосили, що працюють у штатному режимі, а також відслідковують усю інформацію з авіакомпаній 24/7. Якщо буде якась інформація про скасування або перенесення від самих компаній – одразу повідомлять. Станом на зараз немає скасованих рейсів.

За інформацією з сайту аеропорту в Жулянах - усі рейси також відбуваються за розкладом.

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