У столичних аеропортах немає скасувань рейсів
Аеропорти "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни) повідомили про те, що наразі всі рейси відбуваються за розкладом.
Джерело: аеропорти "Бориспіль" та "Київ" у коментарі "Українській правді"
Деталі: У "Борисполі" повідомили, що аеропорт працює у штатному режимі, усі рейси відбуваються. Лише компанія KLM скасувала свої рейси з 13 по 17 лютого.
Згідно з сайтом компанії, усі рейси відбуваються за розкладом.
У "Києві" також наголосили, що працюють у штатному режимі, а також відслідковують усю інформацію з авіакомпаній 24/7. Якщо буде якась інформація про скасування або перенесення від самих компаній – одразу повідомлять. Станом на зараз немає скасованих рейсів.
За інформацією з сайту аеропорту в Жулянах - усі рейси також відбуваються за розкладом.
Передісторія:
- Міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій – відтак авіакомпанії вимушені припинити польоти.
- Крім того, Украерорух попередив авіакомпанії про потенційно небезпечну зону у повітряному просторі над Чорним морем.
- Низка авіакомпаній вже або припинила продаж квитків, або скасувала рейси. Серед них – KLM, SkyUp, Ryanair.
- Пізно увечері 13 лютого Кабінет міністрів на позачерговому засіданні перерозподілив 16,6 млрд грн на гарантування безпеки польотів в умовах військових навчань РФ у Чорному морі.