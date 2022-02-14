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У столичних аеропортах немає скасувань рейсів

Роман ПетренкоПонеділок, 14 лютого 2022, 10:49
У столичних аеропортах немає скасувань рейсів
фото: бориспіль

Аеропорти "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни) повідомили про те, що наразі всі рейси відбуваються за розкладом.

Джерело: аеропорти "Бориспіль" та "Київ" у коментарі "Українській правді"

Деталі: У "Борисполі" повідомили, що аеропорт працює у штатному режимі, усі рейси відбуваються. Лише компанія KLM скасувала свої рейси з 13 по 17 лютого.

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Згідно з сайтом компанії, усі рейси відбуваються за розкладом.

У "Києві" також наголосили, що працюють у штатному режимі, а також відслідковують усю інформацію з авіакомпаній 24/7. Якщо буде якась інформація про скасування або перенесення від самих компаній – одразу повідомлять. Станом на зараз немає скасованих рейсів.

За інформацією з сайту аеропорту в Жулянах - усі рейси також відбуваються за розкладом.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій – відтак авіакомпанії вимушені припинити польоти.
  • Крім того, Украерорух попередив авіакомпанії про потенційно небезпечну зону у повітряному просторі над Чорним морем. 
  • Низка авіакомпаній вже або припинила продаж квитків, або скасувала рейси. Серед них – KLMSkyUpRyanair.
  • Пізно увечері 13 лютого Кабінет міністрів на позачерговому засіданні перерозподілив 16,6 млрд грн на гарантування безпеки польотів в умовах військових навчань РФ у Чорному морі.

Теми: авіаБориспільКиїв
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