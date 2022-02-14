В столичных аэропортах нет отмены рейсов

Аэропорты "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) сообщили о том, что все рейсы проходят по расписанию.

Источник: аэропорты "Борисполь" и "Киев" в комментарии "Украинской правде"

Детали: В "Борисполе" сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы проходят. Только компания KLM отменила свои рейсы с 13 по 17 февраля.

Согласно сайту компании, все рейсы проходят по расписанию.

В "Киеве" также подчеркнули, что работают в штатном режиме, а также отслеживают всю информацию из авиакомпаний 24/7.

Если будет какая-либо информация об отмене или переносе от самих компаний – сразу сообщат. По состоянию на сейчас нет отмененных рейсов.

По информации с сайта аэропорта в Жулянах – все рейсы также проходят по расписанию.

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