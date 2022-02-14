Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україні буде сонячно й тепло: до 12 градусів

Євген КізіловПонеділок, 14 лютого 2022, 12:39

У вівторок 15 лютого в Україні утримається малохмарна погода з морозною ніччю та теплим днем.

Джерело: Укргідрометцентр, прогноз якого передає Інтерфакс-Україна

Деталі: Опади очікуються лише на заході країни - Закарпатті невеликий дощ, а у Карпатах мокрий сніг. Також у Карпатах та на північному сході вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі по Україні 3-8°, на північному сході країни 9-14° морозу, вдень 3-8° тепла. У Карпатах уночі 7-12° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві у вівторок без опадів. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 5-7° тепла.

 

У середу 16 лютого у більшості областей також без опадів, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ, у Карпатах мокрий сніг.

Вночі та вранці у північно-східній частині та Карпатському регіоні на дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря вночі 1-6° морозу, на сході 7-12° морозу, у західних областях близько 0°. Вдень в Україні 4-9° тепла, на півдні Одещини до 12°.

У Києві в середу без опадів. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.

 

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 15 лютого у Києві найвища температура вдень була 11,7° тепла 2016 року, а найнижча вночі 27,3° морозу 1911-го.

Теми: погода
powered by lun.ua
Головне сьогодні

РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську

відеоБайден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну

фото, відеоБутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі

На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію

Новини 18 лютого: евакуація жителів ОРДЛО в Росію, росЗМІ про вибух в Донецьку

Ватажки ОРДЛО записали свої звернення про евакуацію ще в середу

Усі новини...
погода
Погода 14 лютого: синоптики обіцяють теплий день
В Україну йде антициклон Інго
Ожеледиця і сильний вітер: рятувальники попереджають про небезпеку
Останні новини
03:28
В ОП планують восени почати будівництво Музею Майдану
02:32
Блокада Оттави: поліція почала арешти мітингарів
01:37
В Ростовську область РФ надійшли 5 млрд рублів для виплат евакуйованим із ОРДЛО
00:45
Троє людей загинули через потужний шторм "Еніс" у Британії
00:27
РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську
00:21
відеоБайден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну
23:37
фото, відеоБутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі
23:11
Путін підписав указ про призов росіян із запасу на збори
22:48
"Ми знаємо російські методички": Британія закликає не вірити провокаціям РФ
22:24
На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію
Усі новини...