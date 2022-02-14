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В Україні буде сонячно й тепло: до 12 градусів

Євген КізіловПонеділок, 14 лютого 2022, 11:39
В Україні буде сонячно й тепло: до 12 градусів

У вівторок 15 лютого в Україні утримається малохмарна погода з морозною ніччю та теплим днем.

Джерело: Укргідрометцентр, прогноз якого передає Інтерфакс-Україна

Деталі: Опади очікуються лише на заході країни - Закарпатті невеликий дощ, а у Карпатах мокрий сніг. Також у Карпатах та на північному сході вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.

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Температура вночі по Україні 3-8°, на північному сході країни 9-14° морозу, вдень 3-8° тепла. У Карпатах уночі 7-12° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві у вівторок без опадів. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 5-7° тепла.

 

У середу 16 лютого у більшості областей також без опадів, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ, у Карпатах мокрий сніг.

ВІДЕО ДНЯ

Вночі та вранці у північно-східній частині та Карпатському регіоні на дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря вночі 1-6° морозу, на сході 7-12° морозу, у західних областях близько 0°. Вдень в Україні 4-9° тепла, на півдні Одещини до 12°.

У Києві в середу без опадів. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.

 

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 15 лютого у Києві найвища температура вдень була 11,7° тепла 2016 року, а найнижча вночі 27,3° морозу 1911-го.

Теми: погода
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