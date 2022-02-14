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В Украине будет солнечно и тепло: до 12 градусов

Евгений КизиловПонедельник, 14 февраля 2022, 11:39
В Украине будет солнечно и тепло: до 12 градусов

Во вторник 15 февраля в Украине сохранится малооблачная погода с морозной ночью и теплым днем.

Источник: Укргидрометцентр, чей прогноз передает Интерфакс-Украина

Детали: Осадки ожидаются лишь на западе страны – на Закарпатье небольшой дождь, а в Карпатах мокрый снег. Также в Карпатах и на северо-востоке ночью и утром на дорогах местами гололедица.

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Температура ночью 3-8°, на северо-востоке страны 9-14° мороза, днем 3-8° тепла. В Карпатах ночью 7-12° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве во вторник без осадков. Температура ночью 4-6° мороза, днем 5-7° тепла.

 

В среду 16 февраля в большинстве областей также без осадков, лишь днём на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег.

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Ночью и утром в северо-восточной части и Карпатском регионе на дорогах местами гололедица.

Температура воздуха ночью по Украине 1-6° мороза, на востоке 7-12° мороза, в западных областях около 0°. Днём в Украине 4-9° тепла, на юге Одесской области до 12°.

В Киеве в среду без осадков. Температура ночью 1-3° мороза, днем 6-8° тепла.

 

По данным Центральной геофизической обсерватории, 15 февраля в Киеве самая высокая температура днем была 11,7° тепла в 2016 году, а самая низкая ночью 27,3° мороза в 1911-м.

Темы: погода
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