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Прикордонники спростовують інформацію про заборону в'їзду для росіян призовного віку

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 лютого 2022, 11:45
Прикордонники спростовують інформацію про заборону в'їзду для росіян призовного віку
речник ДПСУ Андрій Демченко. фото Прикордослужби

Державна прикордонна служба спростовує інформацію про заборону в’їзду для всіх чоловіків громадян Російської Федерації призовного віку.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: Демченко наголосив: уже кілька днів у мережі шириться інформація, що прикордонники відмовляють у в’їзді іноземцям, зокрема громадянам Білорусі та Росії, особливо - чоловікам призовного віку.

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Водночас речник Прикордонної служби підкреслив, що жодних гласних чи негласних інструкцій ДПСУ не отримувала: прикордонники чітко керуються нормами законодавства, яке регламентує перетин державного кордону. Іноземцям потрібно чітко їх дотримуватися: довести мету поїздки, не порушувати правила в’їзду-виїзду, мати належні документи.

Пряма мова: "Щодня десятки іноземців через різні причини отримують відмову у в’їзді в Україну: хтось через перевищення терміну перебування в нашій країні, хтось через заборону в’їзду, хтось не може підтвердити мету своєї подорожі, хтось не має належних для цього документів, а хтось через ковідні обмеження.

Звісно що серед іноземців є й громадяни РФ, які слідуючи в нашу країну мають дотримуватися умов в’їзду".

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Що передувало: Головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook заявив, що Україна закрила 10 лютого в'їзд для всіх чоловіків – громадян РФ призовного віку. "Обмеження введено неофіційно, на невизначений термін, як мінімум - до кінця військових маневрів ЗС РФ поблизу кордонів України, щоб уникнути провокацій інцидентів", - написав Бутусов.

Теми: Прикордонна службакордонРосія
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