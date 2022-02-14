Прикордонники спростовують інформацію про заборону в'їзду для росіян призовного віку

Державна прикордонна служба спростовує інформацію про заборону в’їзду для всіх чоловіків громадян Російської Федерації призовного віку.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: Демченко наголосив: уже кілька днів у мережі шириться інформація, що прикордонники відмовляють у в’їзді іноземцям, зокрема громадянам Білорусі та Росії, особливо - чоловікам призовного віку.

Водночас речник Прикордонної служби підкреслив, що жодних гласних чи негласних інструкцій ДПСУ не отримувала: прикордонники чітко керуються нормами законодавства, яке регламентує перетин державного кордону. Іноземцям потрібно чітко їх дотримуватися: довести мету поїздки, не порушувати правила в’їзду-виїзду, мати належні документи.

Пряма мова: "Щодня десятки іноземців через різні причини отримують відмову у в’їзді в Україну: хтось через перевищення терміну перебування в нашій країні, хтось через заборону в’їзду, хтось не може підтвердити мету своєї подорожі, хтось не має належних для цього документів, а хтось через ковідні обмеження.

Звісно що серед іноземців є й громадяни РФ, які слідуючи в нашу країну мають дотримуватися умов в’їзду".

Що передувало: Головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook заявив, що Україна закрила 10 лютого в'їзд для всіх чоловіків – громадян РФ призовного віку. "Обмеження введено неофіційно, на невизначений термін, як мінімум - до кінця військових маневрів ЗС РФ поблизу кордонів України, щоб уникнути провокацій інцидентів", - написав Бутусов.