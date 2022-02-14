Пограничники опровергают информацию о запрете въезда для россиян призывного возраста

Государственная пограничная служба опровергает информацию о запрещении въезда для всех мужчин граждан Российской Федерации призывного возраста.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Демченко подчеркнул: уже несколько дней в сети распространяется информация, что пограничники отказывают во въезде иностранцам, в том числе гражданам Беларуси и России, особенно мужчинам призывного возраста.

В то же время спикер Пограничной службы подчеркнул, что никаких гласных или негласных инструкций ГПСУ не получала: пограничники четко руководствуются нормами законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы. Иностранцам нужно четко их придерживаться: доказать цель поездки, не нарушать правила въезда-выезда, иметь надлежащие документы.

Прямая речь: "Ежедневно десятки иностранцев по разным причинам получают отказ во въезде в Украину: кто-то из-за превышения срока пребывания в нашей стране, кто-то из-за запрета въезда, кто-то не может подтвердить цель своего путешествия, кто-то не имеет надлежащих для этого документов , а кто-то из-за ковидных ограничений.

Конечно, среди иностранцев есть и граждане РФ, которые, следуя в нашу страну, должны соблюдать условия въезда".

Что предшествовало: Главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook заявил, что Украина закрыла 10 февраля въезд для всех мужчин – граждан РФ призывного возраста. "Ограничения введены неофициально, на неопределенный срок, как минимум – до конца военных маневров ВС РФ вблизи границ Украины, чтобы избежать провокаций инцидентов", – написал Бутусов.