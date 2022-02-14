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Греція скорочує посольство в Києві, але посилить дипмісію в Маріуполі

Понеділок, 14 лютого 2022, 12:58
Фото: depositphotos.com

МЗС Греції закликало своїх громадян негайно покинути Україну, заявило про скорочення свого посольства в Києві до мінімуму і посилення персоналу генконсульства у Маріуполі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві МЗС Греції.

Зазначається, що відомство провело нараду під керівництвом міністра Нікоса Дендіаса за участі міністрів оборони і освіти.

"Міністерство закордонних справ категорично не рекомендує їздити до України і водночас рекомендує громадянам Греції, які перебувають у країні, негайно її покинути", - йдеться у повідомленні.

Громадянам Греції, які ще не виїхали, також рекомендується негайно повідомити свої контактні дані в посольство Греції в Києві.

"Штат посольства Києва скоротився до необхідного. Водночас буде посилено штат Генерального консульства у Маріуполі", - заявили в МЗС Греції.

Як відомо, протягом п’ятниці і вихідних десятки країн закликали своїх громадян терміново виїздити з України або зважити, чи варто їм залишатись надалі. 

США та Канада переміщують свої посольства до Львова. Польський уряд поки не планує евакуації дипломатів з України, такі рішення прийматимуться тільки у разі крайньої необхідності.

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Теми: Греція
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