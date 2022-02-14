Греция сокращает посольство в Киеве, но усилит дипмиссию в Мариуполе

МИД Греции призвал своих граждан немедленно покинуть Украину, заявил о сокращении своего посольства в Киеве до минимума и усилении персонала генконсульства в Мариуполе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении МИД Греции.

Отмечается, что ведомство провело совещание под руководством министра Никоса Дендиаса с участием министров обороны и образования.

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"Министерство иностранных дел категорически не рекомендует ездить в Украину и в то же время рекомендует находящимся в стране гражданам Греции немедленно ее покинуть" - говорится в сообщении.

Еще не выехавшим гражданам Греции также рекомендуется немедленно сообщить свои контактные данные в посольство Греции в Киеве.

"Штат посольства Киева сократился до необходимого. В то же время будет усилен штат Генерального консульства в Мариуполе", - заявили в МИД Греции.

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Как известно, в течение пятницы и выходных десятки стран призвали своих граждан срочно выезжать из Украины или учесть, стоит ли им оставаться в дальнейшем.

США и Канада перемещают свои посольства во Львов. Польское правительство пока не планирует эвакуацию дипломатов из Украины, такие решения будут приниматься только в случае крайней необходимости.

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