Греция сокращает посольство в Киеве, но усилит дипмиссию в Мариуполе
МИД Греции призвал своих граждан немедленно покинуть Украину, заявил о сокращении своего посольства в Киеве до минимума и усилении персонала генконсульства в Мариуполе.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении МИД Греции.
Отмечается, что ведомство провело совещание под руководством министра Никоса Дендиаса с участием министров обороны и образования.
"Министерство иностранных дел категорически не рекомендует ездить в Украину и в то же время рекомендует находящимся в стране гражданам Греции немедленно ее покинуть" - говорится в сообщении.
Еще не выехавшим гражданам Греции также рекомендуется немедленно сообщить свои контактные данные в посольство Греции в Киеве.
"Штат посольства Киева сократился до необходимого. В то же время будет усилен штат Генерального консульства в Мариуполе", - заявили в МИД Греции.
Как известно, в течение пятницы и выходных десятки стран призвали своих граждан срочно выезжать из Украины или учесть, стоит ли им оставаться в дальнейшем.
США и Канада перемещают свои посольства во Львов. Польское правительство пока не планирует эвакуацию дипломатов из Украины, такие решения будут приниматься только в случае крайней необходимости.
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