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G7 готова завдати масштабних і негайних наслідків економіці Росії

Понеділок, 14 лютого 2022, 12:38
G7 готова завдати масштабних і негайних наслідків економіці Росії
ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Міністри фінансів країн "Групи семи" попередили, що готові створити колективними санкціями масштабні та негайні наслідки для російської економіки у разі подальшої військової агресії проти України.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Міністри висловили серйозне занепокоєння через нарощування російської армії на кордонах України, що триває.

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"Нашим безпосереднім пріоритетом є підтримка зусиль щодо деескалації ситуації. Проте ми повторюємо, що, зокрема, будь-яка подальша військова агресія Росії проти України зустріне швидку, скоординовану та рішучу відповідь. 

Ми готові колективно запровадити економічні та фінансові санкції, які матимуть масштабні та негайні наслідки для російської економіки", - сказано у заяві.

Міністри підкреслили готовність діяти швидко та рішуче, щоб підтримати українську економіку, а також підтримувати поточні зусилля щодо термінового визначення дипломатичного шляху до деескалації.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Сполучені Штати заявляють, що Росія може вторгнутися в Україну в будь-який момент і створити несподіваний привід для нападу.

Москва заперечує будь-які такі плани і звинувачує Захід в "істерії".

У неділю президент США Джо Байден розмовляв з українським президентом Володимиром Зеленським, і вони погодилися з важливістю продовження дипломатії та стримування у відповідь на нарощування військових сил Росії.

В офісі Зеленського повідомили, що він запросив Байдена найближчим часом відвідати Україну.

Президент Зеленський заявив, що Україна отримує "різну інформацію" щодо ризиків поточної ситуації, та вважає за необхідне бути готовим до поганих сценаріїв "у будь-який день".

Теми: G7УкраїнаРосія
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