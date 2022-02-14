G7 готова нанести масштабные и немедленные последствия экономике России

Министры финансов стран "Группы семи" предупредили, что готовы создать коллективными санкциями масштабные и немедленные последствия для российской экономики в случае дальнейшей военной агрессии против Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении министров в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Министры выразили серьезную обеспокоенность из-за продолжающегося наращивания российской армии на границах Украины.

"Нашим непосредственным приоритетом является поддержка усилий по деэскалации ситуации. Однако мы повторяем, что, в частности, любая дальнейшая военная агрессия России против Украины встретит быстрый, скоординированный и решительный ответ.

Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и немедленные последствия для российской экономики", - говорится в заявлении.

Министры подчеркнули готовность действовать быстро и решительно, чтобы поддержать украинскую экономику, а также поддерживать текущие усилия по срочному определению дипломатического пути к деэскалации.

Напомним, Соединенные Штаты заявляют, что Россия может вторгнуться в Украину в любой момент и создать неожиданный повод для нападения.

Москва отрицает какие-либо такие планы и обвиняет Запад в "истерии".

В воскресенье президент США Джо Байден говорил с украинским президентом Владимиром Зеленским, и они согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание военных сил России.

В офисе Зеленского сообщили, что он пригласил Байдена в ближайшее время посетить Украину.

Президент Зеленский заявил, что Украина получает "разную информацию" о рисках текущей ситуации и считает необходимым быть готовым к плохим сценариям "в любой день".