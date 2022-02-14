МЗС Греції повідомило про загибель на Донбасі двох етнічних греків від рук українських військових

МЗС Греції заявило про необхідність захисту грецької громади в Україні після загибелі двох етнічних греків та поранення ще двох у селі Гранітне на Донеччині - за словами міністерства, вбивство скоїли українські військові.

Заяву у зв’язку з інцидентом, який стався вночі 13 лютого, міністерство оприлюднила в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

"Висловлюємо найглибший жаль у зв’язку з раптовою смертю двох експатріантів та серйозних поранень ще двох у селі Гранітне, що розташоване поблизу лінії зіткнення на сході України. Також висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих, а також бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - йдеться у заяві.

Далі стверджується, що за наявними доказами "виконавцями подвійного вбивства є троє військовослужбовців української армії, які з незначної причини зв’язалися з вищевказаними експатріантами".

Міністр закордонних справ Нікос Дендіас планує провести телефонну розмову зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, "щоб знову наголосити на необхідності захисту грецької громади в Україні".

Напередодні поліція Донеччини заявила, що затримала двох чоловіків через стрілянину у Гранітному. Стрілянина сталася 13 лютого близько 00:45 ночі на території кафе.

До поліції надійшло повідомлення про те, що в результаті конфлікту між відвідувачами невідомі почали стріляти зі зброї. На виклик відразу прибули бійці спецпідрозділу КОРД, слідчо-оперативна група поліції Волновахи та "швидка".

Правоохоронці затримали двох чоловіків, поліцейські вилучили речові докази, зокрема зброю. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтями про умисне вбивство двох або більше осіб з хуліганських мотивів, про замах на умисне вбивство та про хуліганство.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.