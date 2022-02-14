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МЗС Греції повідомило про загибель на Донбасі двох етнічних греків від рук українських військових

Євген КізіловПонеділок, 14 лютого 2022, 12:53
МЗС Греції повідомило про загибель на Донбасі двох етнічних греків від рук українських військових
фото Getty Images

МЗС Греції заявило про необхідність захисту грецької громади в Україні після загибелі двох етнічних греків та поранення ще двох у селі Гранітне на Донеччині - за словами міністерства, вбивство скоїли українські військові.

Заяву у зв’язку з інцидентом, який стався вночі 13 лютого, міністерство оприлюднила в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

"Висловлюємо найглибший жаль у зв’язку з раптовою смертю двох експатріантів та серйозних поранень ще двох у селі Гранітне, що розташоване поблизу лінії зіткнення на сході України. Також висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих, а також бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - йдеться у заяві.

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Далі стверджується, що за наявними доказами "виконавцями подвійного вбивства є троє військовослужбовців української армії, які з незначної причини зв’язалися з вищевказаними експатріантами".

Міністр закордонних справ Нікос Дендіас планує провести телефонну  розмову зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, "щоб знову наголосити на необхідності захисту грецької громади в Україні".

Напередодні поліція Донеччини заявила, що затримала двох чоловіків через стрілянину у Гранітному. Стрілянина сталася 13 лютого близько 00:45 ночі на території кафе.

До поліції надійшло повідомлення про те, що в результаті конфлікту між відвідувачами невідомі почали стріляти зі зброї. На виклик відразу прибули бійці спецпідрозділу КОРД, слідчо-оперативна група поліції Волновахи та "швидка". 

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Правоохоронці затримали двох чоловіків, поліцейські вилучили речові докази, зокрема зброю. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтями про умисне вбивство двох або більше осіб з хуліганських мотивів, про замах на умисне вбивство та про хуліганство.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Теми: ГреціяДонбас
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