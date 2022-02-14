МЗС Греції повідомило про загибель на Донбасі двох етнічних греків від рук українських військових
МЗС Греції заявило про необхідність захисту грецької громади в Україні після загибелі двох етнічних греків та поранення ще двох у селі Гранітне на Донеччині - за словами міністерства, вбивство скоїли українські військові.
Заяву у зв’язку з інцидентом, який стався вночі 13 лютого, міністерство оприлюднила в понеділок, повідомляє "Європейська правда".
"Висловлюємо найглибший жаль у зв’язку з раптовою смертю двох експатріантів та серйозних поранень ще двох у селі Гранітне, що розташоване поблизу лінії зіткнення на сході України. Також висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих, а також бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - йдеться у заяві.
Міністр закордонних справ Нікос Дендіас планує провести телефонну розмову зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, "щоб знову наголосити на необхідності захисту грецької громади в Україні".
Напередодні поліція Донеччини заявила, що затримала двох чоловіків через стрілянину у Гранітному. Стрілянина сталася 13 лютого близько 00:45 ночі на території кафе.
До поліції надійшло повідомлення про те, що в результаті конфлікту між відвідувачами невідомі почали стріляти зі зброї. На виклик відразу прибули бійці спецпідрозділу КОРД, слідчо-оперативна група поліції Волновахи та "швидка".
Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.