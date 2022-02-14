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МИД Греции сообщил о гибели на Донбассе двух этнических греков от рук украинских военных

Евгений КизиловПонедельник, 14 февраля 2022, 13:53
фото Getty Images

МИД Греции заявил о необходимости защиты греческой общины в Украине после гибели двух этнических греков и ранения еще двоих в селе Гранитное Донецкой области - по словам министерства, убийство совершили украинские военные.

Заявление в связи с произошедшим ночью 13 февраля инцидентом министерство обнародовало в понедельник, сообщает "Европейская правда".

"Выражаем глубочайшее сожаление в связи с внезапной смертью двух экспатриантов и серьезных ранений еще двоих в селе Гранитное, расположенном вблизи линии столкновения на востоке Украины. Также выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - идет речь в заявлении.

Далее утверждается, что по имеющимся доказательствам "исполнителями двойного убийства являются три военнослужащих украинской армии, которые по незначительной причине связались с вышеуказанными экспатриантами".

Министр иностранных дел Никос Дендиас планирует провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, "чтобы вновь подчеркнуть необходимость защиты греческой общины в Украине".

Накануне полиция Донецкой области заявила, что задержала двух мужчин из-за стрельбы в Гранитном. Стрельба произошла 13 февраля около 00:45 ночи на территории кафе.

В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта между посетителями неизвестные стали стрелять из оружия. По вызову сразу прибыли бойцы спецподразделения КОРД, следственно-оперативная группа полиции Волновахи и "скорая".

Правоохранители задержали двоих мужчин, полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе оружие. По этому факту начато уголовное производство по статьям об умышленном убийстве двух или более лиц по хулиганским мотивам, о покушении на умышленное убийство и о хулиганстве.

Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Темы: ГрецияДонбасс


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