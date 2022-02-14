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Компанія airBaltic організує додаткові рейси з Києва до Риги через різке зростання попиту

Понеділок, 14 лютого 2022, 13:14

Авіакомпанія airBaltic цього тижня організує два додаткові рейси з Києва до Риги – у відповідь на різке зростання попиту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в авіакомпанії.

"Щоб задовольнити значний попит пасажирів на рейси з Києва, Україна до Риги, Латвія, airBaltic запланувала два додаткові рейси на 15 і 16 лютого 2022 року" - повідомили в airBaltic.

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На цьому тижні airBaltic планує виконувати щоденні рейси з Києва до Риги. Крім того, авіакомпанія планує прямі рейси з Києва до Вільнюса у вівторок, четвер та суботу, а також прямий рейс з Одеси до Риги у суботу.

"Безпека пасажирів і співробітників є пріоритетом airBaltic. Авіакомпанія постійно оцінює поточну ситуацію і дотримується рекомендацій офіційної влади. airBaltic дотримується гнучкості і готова за необхідності скоригувати розклад своїх рейсів", - наголошується в прес-релізі авіакомпанії.

Нагадаємо, 11 лютого посольство Латвії в Україні закликало своїх громадян виїхати з України найближчим часом через без пекову ситуацію.

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"З огляду на серйозну безпекову загрозу, створену Росією біля кордонів України, та правдоподібну загрозу ескалації, МЗС Латвії закликає своїх громадян найближчим часом виїхати з України", - повідомило посольство Латвії.

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