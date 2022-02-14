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Компания airBaltic организует дополнительные рейсы из Киева в Ригу из-за резкого роста спроса

Понедельник, 14 февраля 2022, 13:14

Авиакомпания airBaltic на этой неделе организует два дополнительных рейса из Киева в Ригу – в ответ на резкий рост спроса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в авиакомпании.

"Чтобы удовлетворить значительный спрос пассажиров на рейсы из Киева, Украина в Ригу, Латвия, airBaltic запланировала два дополнительных рейса на 15 и 16 февраля 2022 года", - сообщили в airBaltic.

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На этой неделе airBaltic планирует выполнять ежедневные рейсы из Киева в Ригу. Кроме того, авиакомпания планирует прямые рейсы из Киева в Вильнюс во вторник, четверг и субботу, а также прямой рейс из Одессы в Ригу в субботу.

"Безопасность пассажиров и сотрудников является приоритетом airBaltic. Авиакомпания постоянно оценивает текущую ситуацию и соблюдает рекомендации официальных властей. airBaltic придерживается гибкости и готова при необходимости скорректировать расписание своих рейсов", - отмечается в пресс-релизе авиакомпании.

Напомним, 11 февраля посольство Латвии в Украине призвало своих граждан уехать из Украины в ближайшее время из-за ситуации с безопасностью.

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"Учитывая серьезную угрозу безопасности, созданную Россией у границ Украины, и правдоподобную угрозу эскалации, МИД Латвии призывает своих граждан в ближайшее время уехать из Украины", - сообщило посольство Латвии.

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