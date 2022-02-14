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Прем'єр Британії: Досить очевидно, що Росія планує вторгнення

Євген КізіловПонеділок, 14 лютого 2022, 13:51
Прем'єр Британії: Досить очевидно, що Росія планує вторгнення
Борис Джонсон, фото Getty Images

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що докази досить очевидні, що Росія планує вторгнення в Україну.

Про це він сказав під час візиту до Шотландії, пише "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Джонсон зазначив, що на українському кордоні зосереджені війська, а також "інші ознаки, які свідчать про серйозну підготовку".

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"Це дуже, дуже небезпечна, складна ситуація, але ще є час, щоб президент Путін відступив", - сказав він.

Джонсон додав, що його міністр оборони Бен Воллес був "правий, сказавши", що Захід має бути єдиним проти російської агресії.

Відповідаючи на запитання, чи погоджується він із заявами Воллеса про те, що в діях проти Путіна наразі відчувався "подих Мюнхена", Джонсон наполягав, що він "абсолютно правий, сказавши, що дуже важливо, що ми повинні бути сильними, і ми повинні бути рішучими, і ми повинні бути єдиними".

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За його словами, особливо важливо проявити єдиний фронт, коли йдеться про економічні санкції.

Раніше повідомлялося, що Джонсон відвідає північноєвропейські і балтійські країни цього тижня і готується закликати Росії "відступити від прірви" і піти на деескалацію.

Нагадаємо, британські інструктори, що перебувають в Україні з різними тренувальними місіями, на минулих вихідних мали залишити країну.

Уряд Британії закликав усіх британських громадян негайно покинути Україну, поки залишаються доступні комерційні засоби. Залишилася лише основна команда британських дипломатів, включаючи посла Мелінду Сіммонс.

Теми: Борис ДжонсонВелика БританіяУкраїнаРосія
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