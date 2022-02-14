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Премьер Британии: Достаточно очевидно, что Россия планирует вторжение

Евгений КизиловПонедельник, 14 февраля 2022, 13:51
Премьер Британии: Достаточно очевидно, что Россия планирует вторжение
Борис Джонсон, фото Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что доказательства достаточно очевидны, что Россия планирует вторжение в Украину.

Об этом он сказал во время визита в Шотландию, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Джонсон отметил, что на украинской границе сосредоточены войска, а также "другие признаки, свидетельствующие о серьезной подготовке".

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"Это очень, очень опасная, сложная ситуация, но есть время, чтобы президент Путин отступил", - сказал он.

Джонсон добавил, что его министр обороны Бен Уоллес был "прав, сказав", что Запад должен быть един против российской агрессии.

Отвечая на вопрос, соглашается ли он с заявлениями Уоллеса о том, что в действиях против Путина сейчас чувствовалось "дыхание Мюнхена", Джонсон настаивал, что он "совершенно прав, сказав, что очень важно, что мы должны быть сильными, и мы должны быть решительными, и мы должны быть едины".

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По его словам, особенно важно проявить единый фронт, когда речь идет об экономических санкциях.

Напомним, Джонсон посетит североевропейские и балтийские страны на этой неделе и готовится призвать Россию "отступить от края пропасти" и пойти на деэскалацию.

Британские инструкторы, находящиеся в Украине с разными тренировочными миссиями, в минувшие выходные должны были покинуть страну.

Правительство Британии в пятницу призвало всех британских граждан немедленно покинуть Украину, пока остаются доступные коммерческие средства. Осталась только основная команда британских дипломатов, включая посла Мелинду Симмонс.

Темы: Борис ДжонсонВеликобританияУкраинаРосcия
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