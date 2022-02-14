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США надають Україні фінансову допомогу - Кулеба

Понеділок, 14 лютого 2022, 14:18

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив про рішення США надати Україні макрофінансову допомогу.

Про це він написав у Twitter після телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, пише "Європейська правда".

"Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля задля захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії", - написав Кулеба.

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Деталі фінансової програми поки невідомі, але макрофінансова допомога виділяється напряму в державний бюджет для погашення дефіциту.

Нагадаємо, Франція надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування, яке може бути використане на конкретні проєкти розвитку.

Міністерство економіки та фінансів Франції надасть уряду України 200 млн євро кредиту, а також фінансові гарантії на 1 млрд євро. Під ці гарантії наша держава зможе отримати кредити у французьких банках на пільгових умовах.

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Крім того, посли ЄС підтримали пропозицію Єврокомісії про надання Україні додаткової макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро.

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