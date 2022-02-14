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США оказывают Украине финансовую помощь – Кулеба

Понедельник, 14 февраля 2022, 14:18

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о решении США предоставить Украине макрофинансовую помощь.

Об этом он написал в Twitter после телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает "Европейская правда".

"Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии", - написал Кулеба.

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Детали финансовой программы пока неизвестны, но макрофинансовая помощь выделяется в государственный бюджет для погашения дефицита.

Напомним, Франция предоставит Украине 1,2 млрд евро программного финансирования, которое может быть использовано на конкретные проекты развития.

Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 млн евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 млрд евро. Под эти гарантии наше государство сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях.

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Кроме того, послы ЕС поддержали предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине дополнительной макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

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