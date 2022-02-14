Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За межами України перебувають більше 20 нардепів. Повний список

Євген КізіловПонеділок, 14 лютого 2022, 15:39
фото Getty Images

Станом на 12 годину дня 14 лютого в Україні немає 23 народних депутатів.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Зокрема, йдеться про таких народних обранців:

  1. Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
  2. Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
  3. Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
  4. Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
  5. Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
  6. Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
  7. Устінова Олександра ("Голос"), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
  8. Железняк Ярослав ("Голос"), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
  9. Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
  10. Аліксейчук Олександр ("Слуга народу"), 5 лютого вилетів у Доху (Катар);
  11. Аллахвердієва Ірина ("Слуга народу"), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
  12. Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
  13. Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
  14. Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (Катар);
  15. Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
  16. Кривошеєв Ігор ("Слуга народу"), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
  17. Нагорняк Сергій ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
  18. Пивоваров Євген ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
  19. Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
  20. Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
  21. Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
  22. Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
  23. Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.

За інформацією джерел "Української правди", керівництво фракції "Слуга народу" попросило усіх своїх депутатів повернутися в Україну.

Пізніше речник нардепа Новинського Євген Загорулько повідомив у Facebook, що той знаходиться в Києві. "Сьогодні братиме участь у богослужінні напередодні великого православного свята Стрітення Господа Бога нашого Ісуса Христа", - написав він.

Також, за словами речника, Новинський планує взяти участь у засіданнях Верховної Ради цього тижня. Згодом "Українська правда" підтвердила цю інформацію безпосередньо в політика.

Згідно з джерелами УП у правоохоронних органах, станом на 20:00 14 лютого, до України повернулися 5 народних депутатів, зокрема Новинський, Ярослав Железняк (Голос), Олександр Аліксейчук (Слуга народу), Роман Іванісов (позафракційний), Олександр Пузанов (ОПЗЖ), Сергій Нагорняк (Слуга народу).

Водночас, ще один нардеп (ОПЗЖ) Федір Христенко виїхав з України рейсом "Київ – Дубай".

Нагадаємо: У Верховній Раді закінчився карантин і на поточному тижні парламент повертається до пленарних засідань.

Теми: Верховна Радакордон
powered by lun.ua
Головне сьогодні

РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську

відеоБайден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну

фото, відеоБутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі

На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію

Новини 18 лютого: евакуація жителів ОРДЛО в Росію, росЗМІ про вибух в Донецьку

Ватажки ОРДЛО записали свої звернення про евакуацію ще в середу

Усі новини...
Верховна Рада
Новинський сказав, що вже в Україні: відвідав службу в Лаврі
Зеленський протягом 24 годин чекає в Україні нардепів та олігархів, які вилетіли
Рада погодила план закритих оборонних закупівель на 2022-2024 роки
Останні новини
03:28
В ОП планують восени почати будівництво Музею Майдану
02:32
Блокада Оттави: поліція почала арешти мітингарів
01:37
В Ростовську область РФ надійшли 5 млрд рублів для виплат евакуйованим із ОРДЛО
00:45
Троє людей загинули через потужний шторм "Еніс" у Британії
00:27
РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську
00:21
відеоБайден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну
23:37
фото, відеоБутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі
23:11
Путін підписав указ про призов росіян із запасу на збори
22:48
"Ми знаємо російські методички": Британія закликає не вірити провокаціям РФ
22:24
На канал "Рада" пробрався журналіст з підсанкційного медіа і каже про спецоперацію
Усі новини...