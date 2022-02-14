За межами України перебувають більше 20 нардепів. Повний список

Станом на 12 годину дня 14 лютого в Україні немає 23 народних депутатів.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Зокрема, йдеться про таких народних обранців:

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Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія); Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія); Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія); Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція); Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль); Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина); Устінова Олександра ("Голос"), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина); Железняк Ярослав ("Голос"), 12 лютого відправився у Париж (Франція); Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща); Аліксейчук Олександр ("Слуга народу"), 5 лютого вилетів у Доху (Катар); Аллахвердієва Ірина ("Слуга народу"), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ); Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія); Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина); Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (Катар); Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція); Кривошеєв Ігор ("Слуга народу"), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія); Нагорняк Сергій ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія); Пивоваров Євген ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ); Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія); Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія); Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція); Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина); Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.

За інформацією джерел "Української правди", керівництво фракції "Слуга народу" попросило усіх своїх депутатів повернутися в Україну.

Пізніше речник нардепа Новинського Євген Загорулько повідомив у Facebook, що той знаходиться в Києві. "Сьогодні братиме участь у богослужінні напередодні великого православного свята Стрітення Господа Бога нашого Ісуса Христа", - написав він.

Також, за словами речника, Новинський планує взяти участь у засіданнях Верховної Ради цього тижня. Згодом "Українська правда" підтвердила цю інформацію безпосередньо в політика.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з джерелами УП у правоохоронних органах, станом на 20:00 14 лютого, до України повернулися 5 народних депутатів, зокрема Новинський, Ярослав Железняк (Голос), Олександр Аліксейчук (Слуга народу), Роман Іванісов (позафракційний), Олександр Пузанов (ОПЗЖ), Сергій Нагорняк (Слуга народу).

Водночас, ще один нардеп (ОПЗЖ) Федір Христенко виїхав з України рейсом "Київ – Дубай".

Нагадаємо: У Верховній Раді закінчився карантин і на поточному тижні парламент повертається до пленарних засідань.