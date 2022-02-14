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Новинський сказав, що вже в Україні: відвідав службу в храмі

Денис Карловський, Роман РоманюкПонеділок, 14 лютого 2022, 21:28
Вадим Новинський. Фото: Назарій Мазилюк

Бізнесмен Вадим Новинський заявив, що вже повернувся до України з Німеччини і відвідав ввечері 14 лютого літургію в соборі в Києві.

Джерело: Новинський у коментарі для "Української правди"

Пряма мова Новинського: "Я був в Мюнхені, у мене були сімейні справи – дні народження у близьких. Я свої поїздки з американськими чиновниками ж не узгоджую. 

Сьогодні я в Україні уже. Брав участь у всенічних бдіннях перед завтрашнім святом Стрітення. Завтра запрошую всіх також у храми. 

Я у вівторок буду у Верховній Раді".

Деталі: Літургія з нагоди свята Стрітення Господнього проходила у Свято-Пантелеймонівському кафедральному соборі у Феофанії в Києві.

Раніше прессекретар політика Євген Загорулько написав на своїй facebook-сторінці, що Новинський уже в Києві та планує взяти участь у нічній службі в храмі.

Довідково: Новинський отримав церковний сан диякона від митрополита УПЦ (МП) Онуфрія в 2020 році. Він може допомагати священикам здійснювати літургію.

Передісторія: 

  • Джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили зранку 14 лютого, що за межами України наразі перебуває близько 23 депутатів, серед них і Вадим Новинський.
  • Удень президент Володимир  Зеленський відреагував на цю інформацію та заявив, що чекає на їхнє повернення впродовж 24 годин. Згодом увечері президент у зверненні до нації повторив свій заклик до нардепів негайно повернутися та долучитися до захисту держави.
  • 13 лютого "Українська правда" зі своїх джерел дізналася, що Новинський вилетів 10 лютого рейсом "Київ – Мюнхен" до Німеччини.

УП, виправлено 23:00
Теми: НовинськийВерховна Рада
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