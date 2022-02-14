Новинський сказав, що вже в Україні: відвідав службу в храмі

Бізнесмен Вадим Новинський заявив, що вже повернувся до України з Німеччини і відвідав ввечері 14 лютого літургію в соборі в Києві.

Джерело: Новинський у коментарі для "Української правди"

Пряма мова Новинського: "Я був в Мюнхені, у мене були сімейні справи – дні народження у близьких. Я свої поїздки з американськими чиновниками ж не узгоджую.

Сьогодні я в Україні уже. Брав участь у всенічних бдіннях перед завтрашнім святом Стрітення. Завтра запрошую всіх також у храми.

Я у вівторок буду у Верховній Раді".

Деталі: Літургія з нагоди свята Стрітення Господнього проходила у Свято-Пантелеймонівському кафедральному соборі у Феофанії в Києві.

Раніше прессекретар політика Євген Загорулько написав на своїй facebook-сторінці, що Новинський уже в Києві та планує взяти участь у нічній службі в храмі.

Довідково: Новинський отримав церковний сан диякона від митрополита УПЦ (МП) Онуфрія в 2020 році. Він може допомагати священикам здійснювати літургію.

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