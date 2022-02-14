Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Новинський сказав, що вже в Україні: відвідав службу в храмі

Денис Карловський, Роман РоманюкПонеділок, 14 лютого 2022, 20:28
Новинський сказав, що вже в Україні: відвідав службу в храмі
Вадим Новинський. Фото: Назарій Мазилюк

Бізнесмен Вадим Новинський заявив, що вже повернувся до України з Німеччини і відвідав ввечері 14 лютого літургію в соборі в Києві.

Джерело: Новинський у коментарі для "Української правди"

Пряма мова Новинського: "Я був в Мюнхені, у мене були сімейні справи – дні народження у близьких. Я свої поїздки з американськими чиновниками ж не узгоджую. 

Реклама:

Сьогодні я в Україні уже. Брав участь у всенічних бдіннях перед завтрашнім святом Стрітення. Завтра запрошую всіх також у храми. 

Я у вівторок буду у Верховній Раді".

Деталі: Літургія з нагоди свята Стрітення Господнього проходила у Свято-Пантелеймонівському кафедральному соборі у Феофанії в Києві.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше прессекретар політика Євген Загорулько написав на своїй facebook-сторінці, що Новинський уже в Києві та планує взяти участь у нічній службі в храмі.

Довідково: Новинський отримав церковний сан диякона від митрополита УПЦ (МП) Онуфрія в 2020 році. Він може допомагати священикам здійснювати літургію.

Передісторія: 

  • Джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили зранку 14 лютого, що за межами України наразі перебуває близько 23 депутатів, серед них і Вадим Новинський.
  • Удень президент Володимир  Зеленський відреагував на цю інформацію та заявив, що чекає на їхнє повернення впродовж 24 годин. Згодом увечері президент у зверненні до нації повторив свій заклик до нардепів негайно повернутися та долучитися до захисту держави.
  • 13 лютого "Українська правда" зі своїх джерел дізналася, що Новинський вилетів 10 лютого рейсом "Київ – Мюнхен" до Німеччини.

УП, виправлено 23:00
Теми: НовинськийВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Новинський
П’ятизірковий готель та розваги з веслом: Новинського помітили на відпочинку у Хорватії (фото)
Суд арештував частки Новинського у 72 компаніях
Держгеонадр забрала у компанії Новинського ліцензії на два родовища
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: