Німеччина надає Україні кредит у 150 млн євро

Німеччина надає Україні кредит у розмірі 150 мільйонів євро.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на брифінгу у Києві, пише "Європейська правда".

"Я радий, що можу сьогодні оголосити про швидку виплату 150 мільйонів євро поточного незв'язаного фінансового кредиту. Це додатково до підтримки з боку ЄС"", – сказав Шольц.

"Німеччина підтримує Україну багато років, жодна країна так сильно фінансово не підтримувала Україну за останні 8 років. Ми зробили українську економіку більш стійкою і незалежною від іноземного впливу. Я можу запевнити, що ми будемо продовжувати цю підтримку", - додав він.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив про рішення США надати Україні макрофінансову допомогу.

Нагадаємо, Франція надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування, яке може бути використане на конкретні проєкти розвитку.

Міністерство економіки та фінансів Франції надасть уряду України 200 млн євро кредиту, а також фінансові гарантії на 1 млрд євро. Під ці гарантії наша держава зможе отримати кредити у французьких банках на пільгових умовах.

Крім того, посли ЄС підтримали пропозицію Єврокомісії про надання Україні додаткової макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро.

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